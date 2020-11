Guido Maria Kretschmer: Sex-Eklat bei "Shopping Queen"! Sender VOX muss eingreifen

Neue Woche, neue Glück! Dieses Mal gehen die Kandidaten in Wiesbaden auf Shopping-Tour. Zum Motto "Bootylicious – setze deinen Po gekonnt in Szene!" soll das perfekte Outfit gefunden werden. Am Montag versuchte Vanessa ihr Glück. Die 23-Jährige wählte einen engen Lederrock, ein bauchfreies Top und High Heels. "Das Motto ist auf jeden Fall schon mal erfüllt, keine Frage", urteilte Guido Maria Kretschmer. Doch den Zuschauern war der Look viiiel zu sexy...