Guido Maria Kretschmer: "Ich würde Mama und Papa pflegen"

Welchen Schmuck tragen Sie privat am liebsten?

Ich trage natürlich immer meinen Ehering. Weil er mir zu breit war, habe ich ihn allerdings zu zwei Ringen teilen lassen, was mein Partner nicht so toll fand (lacht). Dazu habe ich Frank und mir an meinem ersten Arbeitstag bei Christ einen dritten Ring gekauft, der nunmehr zwischen meinen zwei Eheringen sitzt.

Sie sind seit 32 Jahren ein Paar und haben Ihre Lebenspartnerschaft 2012 offiziell eingetragen. Wie sieht es jetzt mit einer Hochzeit aus?

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja was Tolles, dass man nun endlich richtig heiraten darf. Da gibt es bestimmt viele, die Lust hätten, das mit uns zu feiern. Bisher haben wir es noch nicht getan, wobei ich kürzlich gelesen habe, wir hätten geheiratet. Ich war ganz überrascht, meine Eltern riefen mich an und meinten: „Es war aber nicht nett, dass wir nicht eingeladen waren (lacht).

Sie sind ein echter Familienmensch. Könnten Sie sich vorstellen, mit Ihren Eltern zusammenzuziehen?

Absolut, meine Eltern und ich sind sehr eng – und wir haben ein Leben lang gut zusammengelebt. Sie werden im Alter jetzt ein bisschen schwieriger, ich würde ihnen schon einen eigenen Bereich geben, weil meine Mutter auch ein bisschen das Regime übernimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, mit ihnen zusammenzuleben. Ich habe sie immer gerne bei mir, und wir haben auch den gleichen Humor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich meine Mutter mal anrufe – und sie ist nicht da.

Würden Sie Ihre Eltern, wenn nötig, auch bei sich aufnehmen und pflegen?

Auf jeden Fall. Ich bin da gut ausgestattet, das wissen meine Eltern auch. Die brauchen keine Angst haben. Ich wollte ihnen schon einen Treppenlift schenken. Ich bin vorbereitet, und ich will, dass sie immer gut leben. Sie haben mich auch so gut auf den Weg gebracht.

Gibt es dennoch Dinge, bei denen Sie sich uneinig sind?

Dekomäßig müssten wir uns trennen. Weil meine Mutter da ein bisschen zu viel dekoriert. Sie übertreibt es wirklich. Aber im Garten sind wir wieder auf einer Linie. Sie hat tolle Gartentipps. Und sie ist in der Küche unerlässlich.