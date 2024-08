Guido Maria Kretschmer: Ihm bleibt nur noch die Erinnerung an schönere Zeiten

Gleich zwei seiner Barsoi-Hündinnen verließen ihn binnen weniger Tage für immer: Am 10. Juli schlief Alaiyha friedlich in seinen Armen ein. Schwester Undine folgte ihr am 19. Juli. Ein doppelter Schock – und dass, nachdem bereits im April die mit vier Jahren noch blutjunge Idaya ebenfalls gestorben war. Dabei war schon der Tod von Hundedame Aimée (†12) im Mai 2023 für Guido und Ehemann Frank (69) nur schwer zu verkraften gewesen.

"Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer traurig und fassungslos über diesen tragischen Verlust", schrieb Guido auf Instagram. Die Zeiten, in denen er mit gleich fünf wunderschönen Barsoi-Hündinnen am Strand von Sylt spazieren gehen konnte, sind lange vorbei. Von seiner tierischen "Mädels-Clique" sind nur noch die vierjährige Ivy und Neuzugang Mila übrig. Die junge Galgo-Hündin retteten Guido und Frank im Mai aus einer spanischen Tötungsstation und ließen sie nach Hamburg einfliegen. Mit ihr sollte das Glück zurückkommen – doch jetzt sind da nur Trauer und Tränen.