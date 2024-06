Guido Maria Kretschmer: Süßer Familien-Zuwachs!

Doch nun trocknet ein neues Familienmitglied seine Tränen! Mila ist ein Galgo und stammt aus einer Tötungsstation in Andalusien. Eine Tierschutzorganisation rettete die Fellnase in letzter Sekunde und brachte sie nach Deutschland. "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagt Guido. "Sie hat sich schon nach wenigen Tagen gut bei uns eingelebt – fast so, als wäre sie schon immer da gewesen." Guidos Rudel besteht nun aus drei Barsoi-Hündinnen und Galgo Mila.