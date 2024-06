Guido Maria Kretschmer: Tiefe Trauer! So steht ihm sein Frank bei

Ein "extrem harmonisches ­Leben". So beschreibt Guido Maria Kretschmer seine Kindheit. Der TV-Star wuchs zusammen mit seinen vier Geschwistern, Gudrun, Raffael, Alexander und Markus, in einem Einfamilienhaus in Münster auf. Seine Eltern waren ein Traumpaar. Nie fiel ein böses Wort in ihrer Ehe. "Sie hielten immer Händchen, waren so eng miteinander", erinnert sich Guido. Sein Vater Erich war ein Mensch "voller Liebe, voller Zärtlichkeit", der Fels in der Brandung, der die ganze Familie zusammenhielt. Doch von einem Tag auf den anderen wollte er nicht mehr leben. Er spürte, dass es mit ihm zu Ende ging, und hörte plötzlich auf zu essen und zu trinken. Im Krankenhaus verweigerte er die Einnahme von Tabletten, bis er schließlich starb. Guido wusste anfangs nicht, ob er die Kraft hatte, mit diesem so dramatischen Verlust umzugehen. Am Sterbebett seines Vaters dachte er: "Jetzt bin ich irgendwie wie eine Halbwaise."

Auch für seine Mutter brach eine Welt zusammen. Die lebenslustige Rentnerin hatte sich durch den Tod ihres geliebten Mannes aufgegeben. In der Zeit, als Erich im Sterben lag, setzte bei ihr die Demenz ein. "Sie löste sich von der Situation, um sich zu schützen", mutmaßt Guido. Weil sie in ­diesem Zustand nicht mehr alleine leben konnte, musste sie in ein Heim. "Das war schwierig, weil das ­Elternhaus auf einmal weg war – aus dem Nichts, cut, vorbei", seufzt er.