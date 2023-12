Gundula Gause nach Arztstatement: Jetzt spricht sie!

Gegenüber "BILD" teilte bereits kurze Zeit nach dem Vorfall ein "ZDF"-Sprecher mit: "Nach einem Schwächeanfall während ihrer Co-Moderation im 'heute journal' am Montagabend geht es Gundula Gause wieder besser. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass es keine ernste Ursache für die plötzliche Benommenheit gab." Erstes Aufatmen also!

Und auch die Kollegen der Moderatorin erhielten kurz nach ihrem Arztbesuch die Info von Gundula Gause: "Entwarnung. Bin wieder zu Hause. Ernsteres kann ausgeschlossen werden."

Doch was war der Grund für ihren Zusammebruch? "Es war wohl ein orthostatischer Kollaps", meint die "heute journal"-Moderatorin. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, dass sie verschwommen gesehen habe und nur undeutlich sprechen konnte. Doch in ihrem Fall seien es keine Symptome eines Schlaganfalls gewesen (was die Befürchtung vieler Zuschauer war). Gause verriet weiter gegenüber dem Boulevard-Blatt: "Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel – zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Und ich dachte, ich schaffe es."

Gundula Gause war jedoch gerührt von der Anteilnahme. Gegenüber "BILD" teilt sie mit: "Das Team hat mich wunderbar aufgefangen und über die vielen guten Wünsche des Publikums habe ich mich sehr gefreut."

Inzwischen geht es der 58-Jährigen wieder besser. Doch "ZDF"-Kollegin Dunja Hayali vertritt sie vorerst weiter, damit sich die Moderatorin vollends erholen kann.