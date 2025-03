GZSZ: Aus dem Programm gestrichen! Das steckt dahinter

GZSZ-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Kommende Woche setzt die Dailysoap für einen Tag aus! Am Donnerstag, den 13. März, wird "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht wie gewohnt um 19.40 Uhr auf RTL über den Fernsehbildschirm flimmern. Was der Grund dafür ist, lest ihr hier.