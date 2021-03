"GZSZ"-Laura: Baby-Drama! Die Fans gehen auf die Barrikaden

Laura hat den Korb von Felix immer nicht verkraftet. Er ließ sie vor dem Traualtar für Ärztin Nazan (Vildan Cirpan) stehen. Das wollte die abservierte Braut jedoch nicht so hinnehmen und schmiedete einen teuflischen Plan. Sie ließ sich in Griechenland künstlich befruchten, um so Felix wieder an sie zu binden. Und tatsächlich ist Laura wenig später schwanger!