GZSZ: Dieser Serien-Star steigt überraschend aus

Das Format heißt "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" und die Dreharbeiten sollen Mitte September beginnen. "Bei der Serie begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause, und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden. Nun freue ich mich sehr auf die nächste große Geschichte meiner Rolle. Diese spielt dann nicht mehr in Berlin, sondern am Meer, an der schönen Ostsee! Drehen, wo andere Urlaub machen – das gefällt mir", erzählt der Schauspieler.

