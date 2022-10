GZSZ: Emotionale Beichte! Dieser Soap-Star litt an einer Essstörung

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es zum Teil um Essstörungen. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Für "GZSZ"-Schauspielerin Gisa Zach (spielt Yvonne Bode in der Daily-Soap) ist gesunde Ernährung und Sport ein wichtiger Teil ihres Lebens. Doch ihre Beziehung zu Essen und ihrem Körper war nicht immer gesund: Die Schauspielern wäre damals beinahe in eine Essstörung gerutscht! Jetzt spricht sie in einem Interview mit "RTL" über diese schwierige Phase in ihrem Leben.

Kurz bevor sie als Teenager für ein Auslandsjahr nach Venezuela reiste, hinterließ ein Satz scheinbar Spuren: "Alle haben immer gesagt damals: 'Ja, ja, da kommst du eh 10kg fetter wieder'", erinnert sich die 48-Jährige. "Da habe ich leider ein bisschen zu sehr ins Gegenteil umgewandelt und bin da ein bisschen manisch abgedriftet [...] Das war schon so in Richtung Essstörung.", erzählt sie weiter.

