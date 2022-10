Kronprinzessin Mette-Marit: Unheilbar krank! So schlecht geht es ihr wirklich

Große Sorge um Mette-Marit! Vor vier Jahren wurde bekannt, dass die norwegische Kronprinzessin an der chronischen Krankheit Lungenfibrose leidet. In der Vergangenheit musste sie schon häufiger Termine absagen, doch so heftig und kurzfristig wie jetzt schlug das Leiden noch nie zu: Mette musste eine laufende Veranstaltung verlassen.