GZSZ: Findet Nihats Suche nach dem Unfallfahrer jetzt endlich ein Ende?

Es bricht eine sehr schwierige Zeit für Lilly und Nihat (Timur Ülker) an, die sich sehr auf ihr erstes gemeinsames Kind gefreut hatten. Nihat versuchte dem Schmerz auszuweichen und machte es sich zur Aufgabe den Unfallfahrer zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Als sich dies jedoch als nicht so einfach herausstellte, verlor Nihat die Realität völlig aus den Augen und versteifte sich auf die Suche, was zu einem riesigen Streit mit Lilly führte.

Denn diese wollte im Gegensatz zu Nihat den Vorfall einfach nur hinter sich zulassen und flüchtete sich in ihre Arbeit im Jeremias-Krankenhaus. Als sie dann dort jedoch zusammenbrach, musste Lilly einsehen, dass auch sie noch nicht über den Verlust ihres ungeborenen Babys hinweg war.

Auch Michi hatte nach dem Unfall mit sich zu kämpfen. "Bei mir im Kopf läuft ständig der gleiche Film vom Unfall ab", offenbarte er so Yvonne (Gisa Zach) gegenüber. "Hätte ich etwas anders machen können? Warum habe ich Lilly mitgenommen? Warum konnten wir nicht ein paar Minuten früher oder später los?"

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu den GZSZ-Folgen 8.036 und 8.037, die RTL am Freitag, 07.06.2024 und Montag, 10.06.2024 um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

Ein gemeinsamer Urlaub an der Ostsee soll nun dabei helfen, die Seefelds wieder auf Kurs zu bringen und die Wunden zu heilen — doch diese sind einfach noch zu frisch. Ein gutes hat der Trip jedoch, Nihat kommt etwas runter und beschließt die Suche nach dem Unfallfahrer aufzugeben. Leichter gesagt als getan: Nur kurze Zeit später gerät er an einen Taxifahrer, der ihm plötzlich Beweismaterial zum Unfall anbietet. Die Neugier droht Nihat aufzufressen und er nimmt das Angebot, ohne vorher mit Lilly zu sprechen, an.

Was er dann jedoch erfährt, sollte Nihat enttäuschen. Auf dem Video-Beweismaterial sieht man nämlich nur Michi in seinem Wagen, der einen Fahrfehler macht, es gibt allerdings keine geringste Spur von dem angeblichen Verursacher des Unfalls...

Bei Nihat kommt die Frage auf: Gibt es etwas gar keinen Unfallfahrer und Michi hat das Unglück selbst verursacht? Das erfahren wir ab nächsten Freitag, 07.06.2024 um 19:40 Uhr auf RTL oder bereits jetzt bei RTL+.

Von diesen GZSZ-Stars hört man heutzutage kaum noch etwas: