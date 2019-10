Die Baby-Pause ist vorbei! Ab nächster Woche ist Daniel Fehlow wieder als Leon Moreno bei GZSZ zu sehen. Für den Schauspieler war das Wiedersehen mit den Kollegen ein ganz besonderer Moment, wie er gegenüber verriet: "Nach so langer Zeit der Serien-Zugehörigkeit ist es nach jeder Auszeit immer wieder ein bisschen wie nach Hause kommen."

Die GZSZ-Pause wollte Daniel Fehlow eigentlich dafür nutzen, sich mehr um seine zwei Kinder zu kümmern. Doch dann kam alles ganz anders: In der Auszeit kümmerte sich Daniel, mit privat mit Ex-Serien-Kollegin Jessica Ginkel liiert ist, um eine Vielzahl anderer Projekte. Die Familienzeit kam dennoch nicht zu kurz: "Natürlich waren wir mit der ganzen Familie auch eine Zeit lang verreist. Im schönen Südafrika und ein wenig später habe ich Jessi mit den Kindern am Set bei ihrem jüngsten Filmprojekt in Schweden besucht!"

Daniel Fehlow will GZSZ schon wieder verlassen

Auch wenn er nun erstmal wieder bei GZSZ zu sehen sein wird, ist der nächste Abschied bereits vorprogrammiert: Seine Rolle Leon plant nämlich, dauerhaft in die USA zu gehen. Laut Drehbuch verbrachte er dort bereits die letzten Wochen, um seinem Sohn Vince im Restaurant in L.A. zu helfen. Der dort hat ihm jedoch so gut gefallen, dass er nun komplett in die USA ziehen will. "Er hat sich entschieden auszuwandern! Denn auch sein Sohn Oskar, der natürlich mit in L.A. war, hat sich sehr gut in Amerika eingelebt", so Daniel Fehlow. "Der Plan ist, in die USA auszuwandern, um dort mit Sohn Vince ein zweites Restaurant zu eröffnen und mit seinen beiden Söhnen das Leben unter der Sonn zu genießen. Ob es dazu kommt?"

GZSZ-Star Daniel Fehlow: Ausstiegs-Schock!

Ob er der Soap, in der er seit 1996 mitspielt, nun tatsächlich dauerhaft den Rücken kehren wird? Das bleibt abzuwarten. Vielleicht entscheidet er sich am Ende doch dafür, in Berlin zu bleiben - die Fans würden es sich wünschen...

Was wurde aus den alten GZSZ- ? Im Video erfahrt ihr mehr: