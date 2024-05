GZSZ: Iris Mareike Steen zur Fehlgeburt von Lilly

Für Lilly und Nihat läuft bei GZSZ aktuell alles wie geschmiert —beruflich sind beide gut aufgestellt, das Paar ist verliebter denn je und nach langem Hin und Her ist mittlerweile auch ihr erstes Kind unterwegs. Als Lilly dann jedoch gemeinsam mit Michi in einen Autounfall verwickelt wird, gerät das große Glück der beiden in Gefahr.