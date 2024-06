GZSZ: Ist John der Vater von Zoes Baby?

Nachdem der Spuk im Greenhouse endlich sein Ende gefunden hatte, rief Yvonne (Gisa Zach) Gerner (Wolfgang Bahro) an und beichtete, was sich in den letzten Wochen wirklich abspielte.

Zur Erinnerung: Yvonne hatte ihren Freunden und Familie erzählt, dass sie zwei wochenlang mit einer Erkältung im Bett gelegen hätte.

Dieser buchte sich sofort ein Flugticket von Boston zurück nach Berlin, um seiner Ehefrau in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen. Wieder zu Hause angekommen, könnte Yvonnes Freude über Gerners Rückkehr auch kaum größer sein. Die beiden führen ein langes Gespräch, indem sie Jo vollständig in die Geschehnisse einweiht und dieser ist sich sicher: Die Sache ist noch nicht zu Ende!

Ähnlich wie John, glaubt Jo nicht daran, dass Zoe ihre neugewonnene Freiheit nutzen und ihr Leben von Grund auf verändern wird. Der Rechtsanwalt schaltet in Sorge um seine Familie also einen Privatdetektiv ein. Dieser soll Zoe beobachten und herausfinden, was sie im Schilde führt.