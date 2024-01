GZSZ: Nach 15 Jahren! Er steigt urplötzlich aus

Angefangen hat er im April 2009 eigentlich mit einer Nebenrolle. Doch er mauserte sich schnell zum Liebling. "Anfangs hatte ich eine kleine Rolle eines Gangmitglieds und wir machten abgesprochene Kämpfe auf der Straße. Da ging es heiß zur Sache. Es war nicht so einfach, solch einen Rüpel zu spielen", verrät er gegenüber "RTL".

Nach so vielen Jahren fällt ihm der Abschied natürlich sehr schwer. "Ich werde versuchen, jeden Moment zu genießen und ich werde meinem Team danken", so der Schauspieler. Und er verrät weiter: "Am meisten werde ich die morgendlichen Umarmungen und die Crew vermissen. Es ist kein normaler Job, zu dem ich 15 Jahre gegangen bin. Es ist wie nach Hause kommen. Jeder Handschlag, jedes Küsschen fühlt sich gut an."

Doch damit ist er nicht alleine, denn auch seine Fans trifft die Nachricht ganz schön hat. Tuner, wir werden dich vermissen!

Ihr bekommt nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch mal bei WhatsApp vorbei: Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal!