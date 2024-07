GZSZ: Nach Liebes-Chaos mit Alicia – endgültiges Serien-Aus für Carlos?

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu GZSZ-Folgen, die RTL ab Dienstag, 30. Juli, um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

Für Alicia gibt es wohl keine zweite Chance für ihre Liebe mit Carlos. Zwar hat sie mit Liebeskummer zu kämpfen, genau wie Carlos, dennoch bleibt sie standhaft. Als er nochmal einen zaghaften Versuch bei ihr wagt, macht diese unmissverständlich klar, dass es kein Zurück gibt. Verletzt besinnt sich Carlos auf seine Zukunft – er zieht jetzt seinen Racheplan durch. Und das mit keiner Geringeren als Evelyn Steinburg (Sarah-Rebecca Gerstner). Die Geschäftsfrau zeigte bereits Interesse an Carlos und er sieht dies nun als Chance, einen Job in der Firma der Bauunternehmerin zu ergattern.

Wie es in der offiziellen GZSZ-Vorschau heißt, küsst Carlos Evelyn sogar vor Alicias Augen, kurz bevor er mit ihr ins Hotel verschwindet. Ein Anblick, den Alicia nur schwer verkraften kann. Sie vergräbt sich in ihrem Bett. Doch auch Carlos' Plan scheint nicht aufzugehen – Evelyn ist nur auf der Suche nach Spaß und nicht nach neuen Mitarbeitern.

Nach misslungen Bemühungen, sein Leben in Berlin wieder auf die Reihe zu bekommen, fasst Carlos einen Entschluss – die Zurückweisung von Alica bewegt ihn dazu, jetzt einen harten Cut zu ziehen. Er will Berlin verlassen! Da er keinen Führerschein mehr hat, bittet er Michi (Lars Pape), ihm beim Auslösen seines Autos zu helfen, damit er es verkaufen kann. Jedoch hat sein Auto enorm an Wert verloren. Wird Carlos trotzdem seinen Weg finden, die Stadt und damit auch Alicia endgültig zu verlassen? Und bedeutet das etwa das GZSZ-Serien-Aus für Carlos? Die Zuschauer werden es in den nächsten Folgen der RTL-Daily-Soap erfahren.

Auch GZSZ-Katrin hat schon so einige Liebes-Dramen hinter sich. Wen sie bereits alles datete, erfährst du im Video: