GZSZ: Nächster Ausstieg bei der Daily-Soap

Für Darstellerin Birgit Würz heißt es jetzt Abschied nehmen. Sie wird die Daily-Soap verlassen. Die Entscheidung ihrer Serienfigur erklärt sie gegenüber RTL so: "Sie hat zu viel Angst vor der Verantwortung, in der sie sich Philip gegenüber sieht. Sie fragt sich, ob das gut gehen kann: Sie in ihrem Element, dem Weinanbau, in ihrem Zuhause und der Umgebung, in der sie sich gut fühlt, und Philip, der, weit entfernt von seinem Zuhause und zerstritten mit seinen Liebsten in Berlin, noch einmal neu starten müsste." Insgeheim hat Birgit auf ein Happy End gehofft.