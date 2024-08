GZSZ: Neuling auf dem Kolle-Kiez! Und der ist kein Unbekannter

Neuzugang bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"! Lukas Sauer (33) wird als "Adam Leitner" ab Folge 8.088 am 21. August im TV zu sehen sein und das Leben von Luis (Marc Weinmann) und Moritz (Lennart Borchert) auf den Kopf stellen. In einem Interview verrät der Schauspieler nun, was auf die GZSZ-Fans zukommen wird.