GZSZ-Neuzugang Lennart Borchert: Jo Gerners Sohn lüftet süßes Geheimnis

Und wer unterstützt ihn privat? "Meine Freundin Anna ist immer für mich da, und sie gibt mir Halt im Leben. Natürlich stehe ich ihr genauso beiseite, allerdings glaube ich, ich brauche sie mehr als sie mich. Falls ich mal einen schlechten Tag habe, bringt sie mich zum Lachen."

Und noch ein Geheimnis lüftet Lennart Borchert: Das um sein Tattoo: "Auf meiner Brust steht 'Freiheit' in dem brasilianischen Graffiti-Stil 'Pichação'. Ich bin in einem besetzten Haus in Berlin geboren und aufgewachsen. Das hört sich krass an, aber es war unbeschreiblich schön für mich. Ich habe dadurch viel gelernt, und es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin!"