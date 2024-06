GZSZ: Nihat gibt Michi die Schuld an dem Unfall!

Vor wenigen Wochen wurden Lilly (Iris Mareike Steen) und ihr Stiefvater Michi (Lars Pape) bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" in einen Autounfall verwickelt. Hierbei erlitt sie ein Bauchtrauma und verlor nur kurze Zeit später im Jeremias-Krankenhaus ihr ungeborenes Baby. Während Lilly nach diesem traumatischen Erlebnis versuchte, den Schmerz zu unterdrücken, und sich in die Arbeit zu werfen, machte Nihat (Timur Ülker) es sich zu Aufgabe, den Unfallfahrer zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.

Hierbei sollte er jedoch unverhofft eine ganz andere Entdeckung machen. In einem Dashcam-Video, welches ein Taxifahrer ihm zukommen ließ, stellt es sich so heraus, dass es zur Zeit des Unfalls in der Nähe keinen weiteren Wagen gab. Nihat spricht mit Michi und dieser versichert ihm, dass dort ein weiterer Wagen war und er diesem gerade auswich, als das Unglück sich ereignete. Nihat entscheidet sich dafür Michis Worten zu glauben, doch er kann nicht anders und sieht sich das Video der Dashcam des Taxis immer wieder an. Langsam wächst in ihm ein schrecklicher Verdacht. Kann es sein, dass Michi lügt und es nie einen anderen Wagen gegeben hat?