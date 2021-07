"GZSZ"-Nihat: Serienliebling verlässt den Kolle-Kiez!

Die Fans müssen tatsächlich in den nächsten Wochen auf Liebling Timur Ülker verzichten - aus einem besonderen Grund. Der Schauspieler bekommt seine eigene Serie "Nihat – Alles auf Anfang"! Von Mai bis Juni fanden die Dreharbeiten statt. Doch es gibt Entwarnung für die Fans. Der Abschied ist nur auf Zeit. Seit kurzem steht Timur bereits wieder vor der "GZSZ"-Kamera. Anfang August wird Nihat also wieder in den Kolle-Kiez zurückkehren.

