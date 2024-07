GZSZ-Niklas Osterloh verrät: So geht es für Paul und Alicia weiter

"Es bleibt natürlich spannend, denn so leicht gibt Paul nicht auf. Nimmt er einen neuen Anlauf? Und wie wird Alicia reagieren, die von Carlos mehr als nur enttäuscht ist?", erzählt der Schauspieler über die Zukunft seiner Rolle. Wird es also noch eine echte Chance auf die Liebe bei Alicia und Paul geben? "Chancen gibt es jeden Tag aufs Neue. Man muss sie nur ergreifen. Und was wäre die Welt ohne Liebe? Also ja: Eine Chance für die Liebe!"

Wie es mit Paul und Alicia tatsächlich weitergehen wird, erfahren wir montags bis freitags um 19.40 Uhr auf RTL oder eine Woche vorab auf RTL+.