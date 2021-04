GZSZ: Schock! Hat Leon einen Gehirntumor?

Was ist bloß mit Leon (Daniel Felow) los? Der "GZSZ"-Liebling ist nicht wiederzuerkennen. Er sagt seinen Mitmenschen ohne jede Scham seine Meinung ins Gesicht. Seine Frau Nina (Maria Wedig) und seine Freundin sind in großer Sorge. Also lässt sich Leon von Philip (Jörn Schlönvoigt) im Krankenhaus durchchecken...