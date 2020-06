GZSZ-Schock: Stirbt Tuner den Serien-Tod?

Bei Tuner wurde gerade erst ein Herzfehler diagnostiziert, ganz unwahrscheinlich wäre sein Tod also nicht.

In dem Video wird gezeigt, wie sich Dominik, Nele, Anni, Jasmin und Co an ihre gemeinsame Zeit mit ihrem Kumpel erinnern. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit Trauerflor von Tuner steht im Raum.

Ganz offensichtlich zeigt die Szene eine Trauerfeier. Es wird um Tuner getrauert.

Doch war bislang nichts darüber bekannt, dass Thomas Drechsler die Serie verlassen wird. Das käme wirklich mehr als überraschend.

Letztens ulkte der GZSZ-Star noch mit einem Nacktfoto von sich auf seiner Facebookseite, war das zu freizügig für RTL? Wurde der beliebte Schauspieler etwa kurzfristig gefeuert?

Oder ist das alles nur ein schlimmer Traum, der die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verwirren soll?

Heute Abend gibt es hoffentlich die Antwort auf RTL.