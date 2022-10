GZSZ: Schock! Valentina Pahde steigt aus!

Sieben Jahre ist es her, dass Valentina Pahde alias Sunny Richter auf den Kolle-Kiez kam. Die Enkelin von Jo Gerner hat während ihrer Zeit bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einige Höhen und Tiefen erlebt...

Jetzt will sich die Schauspielerin neuen Herausforderungen stellen und kündigt eine lange Pause an. Wie Valentina Pahde jetzt in einem Interview mit "RTL" verkündet, wird sie sich schon bald in den wohlverdienten Urlaub verabschieden aber im Dezember wieder vor der Kamera stehen. Für die 28-Jährige soll es dann mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne zusammen nach Los Angeles gehen. Die kurze Auszeit ist aber leider noch nicht alles...

Auch interessant