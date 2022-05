GZSZ: 50 Serientode in 30 Jahren! Das waren die schmerzhaftesten Abschiede

GZSZ-Serientod: Bommel (2017)

Der Serientod von Till "Bommel" Kuhn (Merlin Leonhardt) 2017 ging besonders an die Nieren. Wohl kaum ein Fan-Auge blieb trocken als der an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidende GZSZ-Star den Freitod in der Nordsee wählte. An seiner Seite seine große Liebe Katrin Flemming (Ulrike Frank), die seine nächtliche Entscheidung ins Meer zu waten und zu sterben nicht mehr verhindern kann.