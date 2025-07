GZSZ-Serientod enthüllt: Dramatische Szenen im TV

Die beliebte RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) sorgt erneut für Gänsehaut – denn in der Woche ab dem 7. Juli erwartet die Zuschauer ein wahrer Emotions-Schock. Was sich in den neuen Folgen abspielt, dürfte viele Fans erschüttern: ein dramatischer Serientod und ein Koma-Schock um Urgestein Jo Gerner!