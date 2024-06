GZSZ: So will Emily jetzt Tobias und Katrins Ehe retten!

Bei einem gemeinsamen Ausflug aufs Land wurde Katrin und Tobias bewusst, dass ihre Ehe am Ende ist. Die beiden lieben einander sehr, doch nachdem Tobias sie vor Gericht hängen gelassen hatte, konnte Katrin ihm einfach nicht mehr vertrauen und es kam zu konstanten Streitereien zwischen den Eheleuten. Immer wieder entschuldigte Tobias sich dafür ihr Vertrauen gebrochen zu haben, doch machte ebenfalls klar, dass er seine Entscheidung nicht bereut. So hatte er sich in den letzten Monaten emotional und finanziell viel zu abhängig von Katrin gemacht und sich selbst in ihrer Ehe verloren: "Ich will das nicht mehr. Und wenn du das nicht einsiehst, dann weiß ich nicht, wie das mit uns weitergehen soll! Ich bin auf deiner Seite und das immer. Aber das heißt nicht, dass ich mich komplett aufgebe!"