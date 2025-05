GZSZ-Star Felix van Deventer: Erstes Babyfoto! Es ist ein …

Wenig später folgten dann auch emotionale Worte von Felix gegenüber RTL: "Der Moment, in dem unsere Tochter das Licht der Welt erblickt hat, war einfach magisch. Ich konnte Antje in diesem Moment ganz nah sein und sie hat Unglaubliches geleistet. Wir zwei Jungs, unser Sohn und ich, sind unendlich stolz auf unsere starken Mädels. Ihr habt das so großartig und wunderbar gemacht. Wir könnten nicht glücklicher sein."