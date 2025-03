GZSZ-Star: Schwer krank? Sorge um Timur Ülkers Sohn!

Inzwischen wächst das Risikogebiet für Zecken in Deutschland stetig. Besonders im Süden, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen, im südöstlichen Thüringen sowie in Sachsen und südöstlichem Brandenburg verschärft sich die Situation zunehmend. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist zudem darauf hin, dass auch in einigen Regionen wie Mittelhessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und im Saarland Frühsommer-Meningoenzephalitis-Risikogebiete (FSME) bestehen.