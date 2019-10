"GZSZ"-Star Timur Ülker: Das Baby ist da!

Reddit this

Wundervolle Nachrichten für alle "GZSZ"-Fans" Timur Ülker verkündete jetzt auf , dass sein zweites Kind am 16. Oktober auf die Welt gekommen ist. Dazu veröffentlichte er ein Bild von der kleinen Hand seines Nachwuchses.

Timur Ülker lässt die Baby-Bombe platzen!

Timurs kleiner Sohn hatte es ganz schön eilig. Seine Freundin Caroline Steinhof bekam um 2:30 Uhr Wehen. Schon knapp drei Stunden später war der kleine Spatz auf der Welt. Via "Instagram" postet Timur die zuckersüße : "16.10.2019 - Hallo Welt!" Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So posten sie unter dem Foto eine Vielzahl von Glückwünschen!

Wie unter dem Post deutlich wird, sind seine Anhänger über die Geburt des kleinen Spatzens überglücklich. So kommentieren sie: "Soooooo schön!!! Hier auch nochmal alles erdenklich Liebe und Gute!" sowie "Herzlichen Glückwunsch und nur das Beste für euch vier!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Wann uns die kleine Familie wohl mit dem ersten Schnappschuss zu viert überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...