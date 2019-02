GZSZ-Star Wolfgang Bahro: Unfall-Schock!

Reddit this

Große Sorge um GZSZ-Star Wolfgang Bahro! Bei der Premiere von "Holiday on Ice" in Berlin lief der Schauspieler jetzt auf Krücken!

Ohne Hilfe laufen konnte Wolfgang Bahro nicht, doch die Premiere wollte er sich nicht entgehen lassen. Aber was ist passiert?

Wolfgang Bahro: Verletzungs-Schock!

Wolfgang Bahro hatte einen kleinen aber bitterbösen Unfall! "Ich war im Keller. Da ist ein zusammengerollter Teppich vor dem Regal. Ich bin auf den Teppich gestiegen, hatte nur Socken an und wollte eine Tasche aus dem Regal nehmen. Da bin ich vom Teppich heruntergerutscht", erklärt er gegenüber "Bild". Das Ergebnis: "Der Mittelfuß-Knochen des kleinen Zehs ist gebrochen!"

Doch davon lässt sich der Jo Gerner-Darsteller nicht die Laune verderben. Trotz verletzem Fuß posierte er fröhlich für die Fotografen und lächelte tapfer in die Kameras.

Aber welche Konsequenzen hat der Bruch für seine Rolle bei GZSZ?

Muss Wolfgang Bahro bei GZSZ pausieren?

Bei GZSZ müssen die Fans auf Jo Gerner trotz Verletzung nicht verzichten. Denn wie der 58-Jährige "Bild" verrät, wird die Verletzung einfach ins Drehbuch integriert. "Dr. Gerner hat sich jetzt auch den Fuß verknackst und läuft auch an Krücken", so Wolfgang. So einfach geht das....