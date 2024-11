GZSZ-Timur Ülker: Verlobung mit seiner Caro! So romantisch war der Antrag

Timur hat seiner Caro auf den Malediven einen romantischen Antrag gemacht. "Die Idee kam mir bereits 2021, als wir im Hotel Atmosphere Kanifushi auf den Malediven waren, umgeben von endlosen weißen Stränden und kristallklarem Wasser. Ein eigener Koch am Strand, der Sand unter unseren Füßen, Lichterketten und Lampions – einfach perfekt", erzählt der Schauspieler jetzt im Interview mit Sender RTL. Auch wenn es eine kleine Panne gab. "Mein Sohn entdeckte das große 'Will you marry me' im Hintergrund und wollte uns darauf hinweisen, während meine Tochter ihn beruhigte. Es war ein herrlich chaotischer Moment – genau unser Stil." Caro war trotzdem überglücklich. "Caroline hat gejubelt, geweint und war völlig überwältigt. Sie hatte elf Jahre auf diesen Moment gewartet, und all diese Jahre entluden sich in diesem Augenblick."