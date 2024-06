GZSZ: Trostplaster? Tobias küsst Emily!

Nach ihrer Trennung von Tobias wirft sich Katrin kopfüber in die Arbeit. Schließlich steht der "Fair Fashion Runway" in wenigen Wochen an und es gibt noch so einiges zu planen. Doch anstatt gemeinsam mit ihrer Partnerin Emily das Event zu organisieren, sind die beiden Frauen zerstrittener den je.

Zu einem gehen ihre Ansichten zum Thema "Greenwashing", welches ihre Designerin Mara Blanchot betreibt, weit auseinander. Emily will so mit ihrer Marke für Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen stehen, während Katrin diese Eigenschaften nur als einen "Luxus, den sich die Agentur aktuell nicht leisten kann" sieht. Zum anderen steht auch Emilys Leak, trotz der Verpflichtung der neuen Headlinerin Sheila Loom, immer noch zwischen den Frauen.