GZSZ-Vorschau: Alles vorbei! Johanna wird abserviert

In GZSZ-Folge 8341, die RTL am Freitag, 22. August, gezeigt hat, geht Michi völlig offen mit seinen Gefühlen für Yvonne um. Als der erklärt, dass er sie natürlich liebe, gesteht seine Ex-Frau, dass sie Angst habe, was das aus ihrer Freundschaft machen könnte. "Mir hat diese ganze Zeit ja auch viel gegeben … Michi, ich hab nur einfach Schiss", so Yvonne. Doch Michi stellt klar: Er werde sie auf irgendeine Art und Weise immer lieben. Doch bedeutet das nun erst einmal nur Freundschaft oder geht da vielleicht doch noch mehr?