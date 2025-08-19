GZSZ-Vorschau: Aus besiegelt! Jetzt fließen Tränen

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8338, die RTL am Dienstag, 19. August, zeigt, muss Joh einen harten Schlag verkraften. Laura trennt sich endgültig von ihm. Immer wieder hatte er zuvor versucht, sie zu erreichen, doch nie eine Antwort erhalten. Als er ihr nun per Mail klarmacht, dass für ihn Clara immer ein Teil seines Lebens sein wird, fällt die Antwort anders aus als erhofft – und jede Hoffnung auf ein Happy End wird zerstört. Laura trennt sich per Mail von ihm! Am Telefon macht er seinem Frust Luft: "Ist das dein Scheiß Ernst?! Du machst Schluss? Per E-Mail?!", wütet er und appelliert an sie: "Ich brauch dich doch!" Nur, ob sie es sich nochmal anders überlegt? Johns einziger Lichtblick: Das Gericht könnte im Kampf um Claras Sorgerecht eine Trennung sogar positiv bewerten...