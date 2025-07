GZSZ-Vorschau: Bittere Tränen – neue Chance für Gerner und Yvonne?

Achtung, Spoiler! In der GZSZ-Folge 8318, die RTL am Dienstag, 22. Juli, zeigt, geht es Tobias nach der begonnenen Chemo-Therapie immer schlechter. Er muss einsehen, dass er nicht allein mit der schweren Krankheit zurechtkommen kann. Er braucht Hilfe. Obwohl in den vergangenen Monaten viel zwischen ihnen vorgefallen ist, zögert ausgerechnet seine Ex Katrin keinen Moment und bietet ihm ihre Hilfe an. Tobias nimmt zögerlich an. "Ich habe dich schon mal mit meiner Bedürftigkeit ausgenutzt. Du wolltest mir helfen und hast dafür teuer bezahlt. Und trotzdem bist du jetzt hier", geht er einen Schritt auf sie zu und räumt dabei sogar Fehler ein. Beide reichen sich die Hände. "Immerhin etwas Positives, was diese Scheiß-Krankheit hervorgebracht hat", resümiert Tobias. Ein Schritt, in Richtung Annäherung.