GZSZ-Vorschau: Das Ende von Zoe Vogt? So geht es jetzt weiter

Achtung, Spoiler! In der GZSZ-Folge 8309, die RTL am Mittwoch, 9. Juli zeigt, hängt das Leben von Gerner und Paulina nach dem Autounfall am seidenen Faden. Doch für die Adoptivmutter von Baby Clara kommt jede Hilfe zu spät. Sie stirbt noch am Unfallort. Clara hingegen scheint unverletzt, doch Gerner ist nur kurz in der Lage, sich um das kleine Mädchen zu kümmern, dann bricht auch er leblos zusammen.