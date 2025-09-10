GZSZ-Vorschau: DNA-Test bringt Klarheit

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8358, die RTL am Dienstag, 16. September, zeigt, kommen in Robin Zweifel auf, ob er wirklich der Sohn von Martin Ahrens ist. Er würde gerne einen DNA-Test machen lassen, aber Martin will ihn im Gefängnis nicht treffen. Er hofft auf Tonis Unterstützung, doch die ist vor allem damit beschäftigt, in der Vergangenheit ihres vermeintlichen Halbbruders zu wühlen und findet Erschreckendes heraus: Robin ist in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung angezeigt worden! Eine beängstigende Parallele zu Martin. „Und als ich ihn auf seine Mutter angesprochen habe, ist er plötzlich ausgeflippt. Das hat mich an Martin erinnert“, berichtet Toni ihrer Mutter Nina. Wird sie Robin trotzdem eine Chance geben?