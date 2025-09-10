GZSZ-Vorschau: DNA-Test bringt Klarheit
Wie geht es bei GZSZ weiter? Ist Robin wirklich der Sohn von Martin Ahrens? Jetzt soll ein DNA-Test es bestätigen.
Bei GZSZ soll ein Test Klarheit schaffen. Ist Robin wirklich Tonis Halbbruder?
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Ist Robin wirklich Tonis Halbbruder?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8359, die RTL am Mittwoch, 17. September, zeigt, will Robin endlich Klarheit, ob er wirklich der Sohn von Martin Ahrens ist. Toni hatte in ihm erste Zweifel gesät, doch weil Martin nicht bereit war, seinen vermeintlichen Sohn im Gefängnis zu empfangen, hat sich Toni bereiterklärt, einen DNA-Test mit Robin zu machen. Nun heißt es: Warten auf das Ergebnis aus dem Labor…
GZSZ: Ist Robin doch nicht Martins Sohn?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8358, die RTL am Dienstag, 16. September, zeigt, kommen in Robin Zweifel auf, ob er wirklich der Sohn von Martin Ahrens ist. Er würde gerne einen DNA-Test machen lassen, aber Martin will ihn im Gefängnis nicht treffen. Er hofft auf Tonis Unterstützung, doch die ist vor allem damit beschäftigt, in der Vergangenheit ihres vermeintlichen Halbbruders zu wühlen und findet Erschreckendes heraus: Robin ist in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung angezeigt worden! Eine beängstigende Parallele zu Martin. „Und als ich ihn auf seine Mutter angesprochen habe, ist er plötzlich ausgeflippt. Das hat mich an Martin erinnert“, berichtet Toni ihrer Mutter Nina. Wird sie Robin trotzdem eine Chance geben?
GZSZ: Toni trifft ihren Halbbruder
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8357, die RTL am Montag, 15. September, zeigt, kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Robin und seiner Halbschwester Toni. Als Toni mit Erik aus den Flitterwochen zurückkommt und im Vereinsheim vorbeischaut, ahnt sie nicht, auf wen sie dort treffen wird. Die neue Aushilfe hinterm Tresen ist kein Geringerer als ihr Halbbruder! Wie wird Toni auf die Nachricht reagieren? Und traut sich Nina nun auch Luis von dem unerwarteten Familienzuwachs zu berichten?
GZSZ: Matilda will sich aus der Bank zurückziehen
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8356, die RTL am Freitag, 12. September, zeigt, trifft Matilda einen harten Entschluss. Der Machtkampf mit ihrem Bruder Julian ist nicht spurlos an ihr, aber auch nicht an der Bank vorbeigegangen. Deshalb will sich auch seine Zwillingsschwester zurückziehen. „Ich werde als CEO zurücktreten”, teilt sie Johanna und Katrin mit. Sie wisse einfach nicht mehr, ob sie die Richtige für den Job sei. Kehren damit die Geschwister beide der Stadt schon wieder den Rücken?
GZSZ: Neue Sorgen um Gerner
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8355, die RTL am Donnerstag, 11. September, zeigt, herrscht große Aufregung bei den Gerners. Ein Journalist hat sich verbotenerweise Zutritt zu Gerners Krankenzimmer verschafft und sich als Krankenpfleger ausgegeben. Dabei hat er auch einen Schlauch gelöst und damit Gerner in höchste Gefahr gebracht. Katrin kommt gerade noch rechtzeitig ins Zimmer und schlägt Alarm., sodass die Ärzte schnell eingreifen und Schlimmeres verhindern können. Doch die Angst bleibt: Hat der Journalist mit seinem Handeln Gerners Gesundheitszustand weiter geschädigt? Und wird es neue Medienberichte geben?
GZSZ fällt aus
Am 3. September müssen die Fans ohne eine neue Folge GZSZ im TV auskommen. An diesem Mittwoch zeigt RTL stattdessen das letzte Gruppenspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Finnland. Wer nun jedoch hofft, die neueste Folge einfach einen Tag später im TV sehen zu können, der wird enttäuscht. Am Donnerstag geht es statt mit Folge 8349 direkt mit Episode 8350 bei RTL weiter. Wer die Folge nicht verpassen möchte, kann sie jedoch kostenlos ab Mittwochabend bei RTL+ streamen. Alternativ ist die Folge am Donnerstagmorgen (9 Uhr) bei RTL zu sehen.
GZSZ: Matilda greift durch
In GZSZ-Folge 8353, die RTL am Dienstag, 9. September, gezeigt hat, greift Matilda hart durch. Alle Erklärungsversuche von Julian, wie die E-Mail mit der Patientenakte von Gerner von seinem Account an die Journalistin gekommen sein könnte, laufen ins Leere. Matilda greift deshalb zu drastischen Maßnahmen und schmeißt ihn aus der Bank. Trost findet Julian bei Lilly, obwohl die sich von ihm distanzieren wollte ...
