GZSZ-Vorschau: Eine neue Frau für Nihat!

Achtung, Spoiler! In der GZSZ-Folge 8303, die RTL am Dienstag, 1. Juli, zeigt, kommt endlich raus, was Tobias fehlt und es ist richtig ernst! Der Fanliebling erhält die erschütternde Diagnose Hodenkrebs. Eine Erkrankung, die nicht nur sein Leben, sondern auch das seines Umfeldes auf den Kopf stellen wird. Zunächst will er niemanden davon erzählen und bittet Jessica um Stillschweigen, doch als er auf Emily trifft, bricht seine Verzweiflung aus ihm heraus. Kann sie ihren Ex-Freund in dieser schweren Zeit beistehen?