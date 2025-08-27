GZSZ-Vorschau: Enthüllt! ER ist der Vater von Neuzugang Robin

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8345, die RTL am Donnerstag, 28. August, zeigt, kommt es zu einem überraschenden Eifersuchtsdrama. Während Yvonne ihrem Ex Michi bislang klargemacht hat, dass zwischen ihnen nicht mehr als Freundschaft ist, scheint sie auf einmal doch selbst ins Wanken zu geraten. Als ein Fan ihr einen Zettel mit Telefonnummer zusteckt und sie bittet, diesen an Michi zu übergeben, zögert Yvonne nicht lange – und schmeißt ihn ins Altpapier. Plötzlich steigen in ihr ganz andere Gefühle auf. Sie ist eifersüchtig! Bahnt sich hier doch noch eine neue/alte Liebe an?