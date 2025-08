GZSZ-Vorschau: Neues Traumpaar gefunden!

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8329, die RTL am Mittwoch, 6. August, zeigt, erfährt Nihat, was zwischen seiner Ex Lilly und seinem Kumpel Julian vorgefallen ist. Als der Unternehmer sich erklären will, geht Nihat wutentbrannt auf ihn los: "Was denn?! Was willst du erklären?! Du weißt genau, wie beschissen es mir wegen Lilly geht. Die ganze Nacht nörgel‘ ich dich voll, du machst auf guten Freund und vögelst hinter meinem Rücken?!“, wütet er. Das Ende einer sehr kurzen Freundschaft...