GZSZ-Vorschau: Fataler Fehler? John platzt der Kragen

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8337, die RTL am Montag, 18. August, zeigt, stehen sich Zoe und John vor Gericht gegenüber. Es geht um das Sorgerecht für Clara. Als Zoe sich als liebende Mutter präsentiert und Carlos als den Mann an ihrer Seite, der Clara wie seine eigene Tochter lieben würde, platzt John der Kragen. Als Zoe betont, dass Carlos' Liebe zu Clara "alles andere als selbstverständlich" sei und damit auf Johns Frau Laura anspielt, lässt es sich zu einem Satz verleiten, den er bereuen könnte. Zoe habe sie umbringen wollen, platzt es vor Gericht aus ihm heraus. Ein Fehler?