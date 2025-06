GZSZ-Vorschau: Ist Tobias schwer krank?

Achtung, Spoiler! In den GZSZ-Folgen 8300, die RTL am Donnerstag, 26. Juni, zeigt, erfährt John, dass Clara und Paulina den Kiez überraschend verlassen haben. Während er vermutet, Clara nie mehr wiederzusehen, steht plötzlich Oskar vor der Tür. Johns Patenkind, der Sohn von Leon und Verena, ist nach Berlin gekommen – aber was will er dort? Offenbar ist sein Plan, sich von seinem Liebeskummer abzulenken. Das bringt auch John kurzfristig auf andere Gedanken, bis es ihn jedoch in ein neues Drama verwickelt ...