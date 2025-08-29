GZSZ-Vorschau: Johanna verrät ihren Vater!

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8350, die RTL am Donnerstag, 4. September zeigt, steht Robin plötzlich vor Ninas Tür. Er sucht nach seinem Vater Martin – und Nina wird bewusst, dass ihr Ex sie nicht nur geschlagen, sondern auch noch betrogen haben muss. Robins Besuch in Berlin sorgt für ordentlich Wirbel – auch bei Moritz. Die beiden begegnen sich erst in der U-Bahn, später auch auf dem Kiez erneut. Dort versucht Moritz mehr über den unbekannten zu erfahren und hofft auf ein Date. Entwickelt sich hier ein neuer Flirt?