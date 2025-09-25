GZSZ-Vorschau: Julian ist zurück!
Wie geht es bei GZSZ weiter? Julian hat erfahren, dass Gerner erwacht ist und kehrt zurück. So wird das erste Treffen.
Bei GZSZ will Johanna nicht aufgeben.
© RTL / Rolf Baumgartner
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Julian kehrt zurück
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8370, die RTL am Donnerstag, 02. Oktober, zeigt, kehrt Julian endlich nach Berlin zurück. Nachdem er von Lilly erfahren hat, dass sein Vater aus dem Koma aufgewacht ist, zögert er nicht lange, obwohl er Sorge hat, dass seine Schwester über die Geschehnisse der vergangenen Wochen vor Gerner ausgepackt haben könnte. Deshalb ist Julian vor dem ersten Aufeinandertreffen mit seinem Vater nervös. Doch Gerner begegnet seinem Sohn mit aufrichtiger Freude – und weiß von nichts, wie Matilda versucht, ihrem Bruder noch rechtzeitig zu signalisieren. Nur wie lange kann der Schein der heilen Welt gegenüber Gerner aufrechterhalten bleiben?
GZSZ: Kampf um die Liebe
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8369, die RTL am Mittwoch, 01. Oktober, zeigt, will Johanna ihre Beziehung zu Jonas retten. Sie ist weiterhin sicher, dass trotz ihrer jüngsten Fehltritte ihre Liebe stärker ist und sie die Beziehung noch retten könnten. Um das Jonas zu beweisen, plant sie ein romantisches Picknick. Kann sie damit Jonas von einem Neuanfang überzeugen? Bei ihm scheint der Schmerz noch tief zu sitzen...
GZSZ: Hochzeitsüberraschung!
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8368, die RTL am Dienstag, 30. September, zeigt, bahnt sich eine Hochzeitssensation an. Nachdem Zoe Carlos einen ziemlich unromantischen Heiratsantrag gemacht hat, bei dem sie auch nicht verbarg, dass sie vor allem heiraten möchte, um bessere Chancen auf ein geteiltes Sorgerecht für Clara zu haben, scheint plötzlich alles ganz schnell zu gehen. Carlos ist von der Idee einer Traumhochzeit total angetan, auch wenn Zoe es nur klein haben will. Doch seine Schwärmerei scheint sie anzustecken und sie merkt, was für ein Glück sie wirklich hat, einen Mann wie Carlos an ihrer Seite zu haben. Die Hochzeit nimmt konkrete Formen an und könnte schneller stattfinden als erwartet …
GZSZ: Wo ist Julian?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8367, die RTL am Montag, 29. September, zeigt, will Lilly nicht mehr länger auf ein Lebenszeichen von Julian warten. Sie beschließt, sich mit Hilfe von Alicia auf die Suche nach ihm zu machen. Denn seit seiner Abreise nach Indonesien ist einiges passiert. Gerner ist aus dem Koma erwacht, aber Julian ahnt davon nichts. Lilly will es ihm erzählen, in der Hoffnung, dass er zurückkommt. Maren scheint von der Idee wenig begeistert zu sein. Sie hat weiterhin Angst, dass Julian ihrer Tochter das Herz brechen könnte. Wird sie ihr von ihrer eigenen Vorgeschichte mit Julian erzählen?
GZSZ: Zoe ist geschockt, als sie Gerner wiedersieht
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8366, die RTL am Freitag, 26. September, zeigt, muss Gerner nach seinem Koma feststellen, dass Zoe nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Ein Schock für den Anwalt! „Warum ist sie frei? Sie gehört ins Gefängnis“, fragt er Matilda entsetzt, die ihn zu beruhigen versucht. Und Zoe? Die fühlt sich bedroht und ist sich sicher, dass Gerner sie loswerden will. Carlos ahnt Böses: „Zoe, mach’ jetzt nichts Unüberlegtes!”, warnt er sie. Plant sie die nächste Rache?
GZSZ: Alte Ängste
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8365, die RTL am Donnerstag, 25. September, zeigt, wird Jessica völlig unerwartet mit früheren Ängsten konfrontiert. Zoe wurde vom Gericht zu Sozialstunden verurteilt und soll diese ausgerechnet im Jeremias-Krankenhaus ableisten. An ihren ersten Arbeitstag trifft sie ausgerechnet auf Jessica, in der prompt dunkle Erinnerungen an ein Trauma hochkommen: die Geiselnahme in der Klinik durch Zoe Vogt. Wird sie dennoch akzeptieren können, dass sie nun zeitweise Kolleginnen sind? Zoe zumindest will sich nicht provozieren lassen, um bessere Chancen auf ein geteiltes Sorgerecht für Clara zu haben.
GZSZ: Zweite Chance für die Liebe?
In GZSZ-Folge 8364, die RTL am Mittwoch, 24. September, gezeigt hat, kommen in Yvonne alte Gefühle hoch. Sie kann nicht mehr länger dagegen ankämpfen und muss sich eingestehen, dass sie wohl doch mehr für Michi empfindet. Sie beschließt, den Auftritt beim „Schlagerliebe LIVE” mit ihm zusammen durchzuziehen. In der Garderobe kommen sich beide gefährlich nah, doch immer, wenn sie sich gerade küssen wollen, platzt ein Mitarbeiter herein. Werden sie nun endlich wieder ein Paar?
