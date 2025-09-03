GZSZ-Vorschau: Keine neue Folge! RTL streicht Serie aus dem Programm
Wie geht es bei GZSZ weiter? Am Mittwochabend (3. September) schauen die GZSZ-Fans in die Röhre.
GZSZ fällt aus.
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ fällt aus
Am 3. September müssen die Fans ohne eine neue Folge GZSZ im TV auskommen. An diesem Mittwoch zeigt RTL stattdessen das letzte Gruppenspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Finnland. Wer nun jedoch hofft, die neueste Folge einfach einen Tag später im TV sehen zu können, der wird enttäuscht. Am Donnerstag geht es statt mit Folge 8349 direkt mit Episode 8350 bei RTL weiter. Wer die Folge nicht verpassen möchte, kann sie jedoch kostenlos ab Mittwochabend bei RTL+ streamen. Alternativ ist die Folge am Donnerstagmorgen (9 Uhr) bei RTL zu sehen.
GZSZ: Matilda greift durch
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8353, die RTL am Dienstag, 9. September, zeigt, greift Matilda hart durch. Alle Erklärungsversuche von Julian, wie die E-Mail mit der Patientenakte von Gerner von seinem Account an die Journalistin gekommen sein könnte, laufen ins Leere. Matilda greift deshalb zu drastischen Maßnahmen und schmeißt ihn aus der Bank. Trost findet Julian bei Lilly, obwohl die sich von ihm distanzieren wollte ...
GZSZ: Alles nur Fassade?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8352, die RTL am Montag, 8. September, zeigt, versucht Robin im Kiez klarzukommen. Seine Ankunft hat für jede Menge Aufruhr gesorgt, denn er weckt schlimme Erinnerungen. Immerhin ist er der Sohn von Martin Ahrens, der nicht nur Nina jahrelang geschlagen hat, sondern auch Lilly töten wollte. Zwar versucht Nina sein Auftauchen locker zu nehmen, auch wenn es bedeutet, dass Martin sie auch noch betrogen hat. Doch wie es wirklich in ihr aussieht, weiß keiner. Jonas und Moritz sind skeptisch, dass sie wirklich so entspannt ist, wie sie tut ... Und auch Robin ahnt bislang nicht, was für ein Mensch sein Vater wirklich ist.
GZSZ: Katrin riskiert für Johanna alles
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8351, die RTL am Freitag, 5. September, zeigt, passiert Johanna ein folgenschwerer Fehler. Abgelenkt verschickt sie Gerners Krankenakte aus Versehen an eine falsche E-Mailadresse. Es kommt, wie es kommen muss: Die Akte fällt einer Journalistin in die Hände, die Katrin vorwarnt, dass ein Artikel über den Unternehmer erscheinen wird. Die Veröffentlichung zu verhindern, ist unmöglich. Doch Katrin will ihre Tochter schützen und sorgt deshalb dafür, dass alle Spuren zu Johanna verwischt werden. Doch nun ist ein anderer der Leidtragende: Julian ...
GZSZ: Heißer Flirt mit dem Neuen
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8350, die RTL am Donnerstag, 4. September zeigt, steht Robin plötzlich vor Ninas Tür. Er sucht nach seinem Vater Martin – und Nina wird bewusst, dass ihr Ex sie nicht nur geschlagen, sondern auch noch betrogen haben muss. Robins Besuch in Berlin sorgt für ordentlich Wirbel – auch bei Moritz. Die beiden begegnen sich erst in der U-Bahn, später auch auf dem Kiez erneut. Dort versucht Moritz mehr über den unbekannten zu erfahren und hofft auf ein Date. Entwickelt sich hier ein neuer Flirt?
GZSZ: Robin sucht nach Martin Ahrens
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8349, die RTL am Mittwoch, 3. September zeigt, kommt Neuzugang Robin (Fabian Hanis) nach Berlin, um seinen Vater zu suchen. Lange war unklar, wer das ist. Nun gibt es Gewissheit: Robin ist der Sohn von Martin Ahrens (Oliver Frank)! Im Kolle-Kiez kommt er mit ordentlich Wut im Bauch an, denn sein Vater hat ihm damals nach der Geburt im Stich gelassen. Er ahnt noch nicht, welche Odyssee Nina und ihre Familie mit dem gewalttätigen Anwalt hinter sich haben...
GZSZ: Carlos bekommt Besuch aus der Vergangenheit
In GZSZ-Folge 8348, die RTL am Dienstag, 2. September gezeigt hat, steht plötzlich ein bekanntes Gesicht vor Carlos: sein alter Kumpel Alvaro, den er vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Doch die Begegnung ist alles anderes als freundlich. "Ich warne dich. Halte dich von mir fern!“, stellt Carlos klar, als sich sein Freund entschuldigen will. Wenig später bietet er ihm 20.000 Euro als Entschädigung an. Als Zoe das beobachtet, ist sie verwirrt. Was hat Carlos zu verbergen?
