GZSZ-Vorschau: Lässt Johanna Jonas fallen?
Wie geht es bei GZSZ weiter? Johanna muss sich entscheiden: Hilft sie Jonas oder ihrer Familie?
GZSZ: John ist geschockt, weil Laura sich getrennt hat.
© RTL / Rolf Baumgartner
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Matilda bremst Johanna aus
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8339, die RTL am Mittwoch, 20. August, zeigt, hat Johanna ein klares Ziel: Sie will nun doch in die Bank einsteigen, so wie es sich ihr Vater gewünscht hat. Es gibt aber ein Problem: Sie will auch Jonas weiter managen und hat bei ihm einiges wieder gutzumachen. Um seine Karriere nach den gefakten Streaming-Abrufen zu retten, will sie einem Musikmagazin ein Interview geben. Doch Matilda sieht das kritisch und macht ihr klar, dass das nicht geht. Jetzt muss sich Johanna zwischen Jonas und ihrer Familie entscheiden.
GZSZ: Laura beendet die Ehe
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8338, die RTL am Dienstag, 19. August, zeigt, muss Joh einen harten Schlag verkraften. Laura trennt sich endgültig von ihm. Immer wieder hatte er zuvor versucht, sie zu erreichen, doch nie eine Antwort erhalten. Als er ihr nun per Mail klarmacht, dass für ihn Clara immer ein Teil seines Lebens sein wird, fällt die Antwort anders aus als erhofft – und jede Hoffnung auf ein Happy End wird zerstört. Laura trennt sich per Mail von ihm! Am Telefon macht er seinem Frust Luft: "Ist das dein Scheiß Ernst?! Du machst Schluss? Per E-Mail?!", wütet er und appelliert an sie: "Ich brauch dich doch!" Nur, ob sie es sich nochmal anders überlegt? Johns einziger Lichtblick: Das Gericht könnte im Kampf um Claras Sorgerecht eine Trennung sogar positiv bewerten...
GZSZ: John geht zu weit
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8337, die RTL am Montag, 18. August, zeigt, stehen sich Zoe und John vor Gericht gegenüber. Es geht um das Sorgerecht für Clara. Als Zoe sich als liebende Mutter präsentiert und Carlos als den Mann an ihrer Seite, der Clara wie seine eigene Tochter lieben würde, platzt John der Kragen. Als Zoe betont, dass Carlos' Liebe zu Clara "alles andere als selbstverständlich" sei und damit auf Johns Frau Laura anspielt, lässt es sich zu einem Satz verleiten, den er bereuen könnte. Zoe habe sie umbringen wollen, platzt es vor Gericht aus ihm heraus. Ein Fehler?
GZSZ: Tobias und Emily kommen sich wieder näher
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8336, die RTL am Freitag, 15. August, zeigt, ist Tobias am Boden zerstört, weil er seine Maschine verkaufen muss. Es ist schließlich Emily, die ihm neue Hoffnung gibt. Als Tobias sie fragt, warum sie den Verkauf seines Flugzeuges gestoppt hat, erklärt sie: "Weil du in ein paar Wochen wieder gesund bist und den Verkauf bereuen wirst." Später kommt es in seinem Flugzeug zu einem nahen Moment zwischen den beiden. Gibt es Hoffnung auf ein Liebescomeback?
GZSZ: Tobias will sein Flugzeug verkaufen
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8335, die RTL am Donnerstag, 14. August, zeigt, muss sich Tobias von einem großen Traum verabschieden. Eigentlich hatte er geplant, mit Paul nach Südostasien zu fliegen, doch aufgrund seiner Hodenkrebs-Diagnose muss er sich davon leider verabschieden. Und nicht nur das: Tobias entschließt sich auch dazu, sein Flugzeug zu verkaufen. Ein weiterer Rückschlag für den Architekten.
GZSZ: Johanna und Jonas werden ein Paar!
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8334, die RTL am Mittwoch, 13. August, zeigt, ist es endlich so weit: Nach langem Hin und Her lassen Johanna und Jonas ihren Gefühlen freien Laufe und gehen tatsächlich eine Beziehung ein. Doch obwohl die beiden nun auf Wolke 7 schweben, hat Johanna Bedenken: Schließlich ist sie dafür verantwortlich, dass Jonas DJ-Karriere wegen des gesperrten Kontos und der gelöschten Streams in Gefahr geraten ist...
GZSZ: Happy End für Johanna und Jonas?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8333, die RTL am Dienstag, 12. August, zeigt, schieben Johanna und Jonas weiter ihre Gefühle beiseite, weil sie ihre Freundschaft nicht gefährden wollen. Doch auf Dauer gelingt es ihnen nicht. Als Johannas einen Interview-Entwurf verfasst, gleicht dieser schon fast einer Liebeserklärung – und plötzlich kommen sich beide extrem nah. Wird Johanna Jonas ihre wahren Gefühle gestehen und kommt es endlich zu einem Kuss?
GZSZ: Toni und Erik heiraten in Dänemark
In GZSZ-Folge 8332, die RTL am Montag, 11. August, gezeigt hat, scheint es endlich ein Happy End für Toni und Erik zu geben. Nach dem Hin und Her mit Matilda erkennt Erik, dass es nur eine Frau für ihn gibt. Er macht Nägel mit Köpfen und schlägt seiner Toni vor, in Dänemark zu heiraten. Und tatsächlich macht sich das Paar heimlich auf, um ganz intim zu zweit zu heiraten – sehr zum Entsetzen von Freunde und Familie. Und auch Matilda bricht es das Herz, Erik endgültig aus ihrem Leben streichen zu müssen....
