GZSZ-Vorschau: Lebensgefahr? Neue Angst um Gerner!

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8352, die RTL am Montag, 8. September, zeigt, versucht Robin im Kiez klarzukommen. Seine Ankunft hat für jede Menge Aufruhr gesorgt, denn er weckt schlimme Erinnerungen. Immerhin ist er der Sohn von Martin Ahrens, der nicht nur Nina jahrelang geschlagen hat, sondern auch Lilly töten wollte. Zwar versucht Nina sein Auftauchen locker zu nehmen, auch wenn es bedeutet, dass Martin sie auch noch betrogen hat. Doch wie es wirklich in ihr aussieht, weiß keiner. Jonas und Moritz sind skeptisch, dass sie wirklich so entspannt ist, wie sie tut ... Und auch Robin ahnt bislang nicht, was für ein Mensch sein Vater wirklich ist.